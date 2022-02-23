الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بري» يوقع 13 قانونا أقرها مجلس النواب في جلسته الأخيرة ويحيلها لرئيس الوزراء

نبيه بري،
نبيه بري،

وقع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، 13 قانونًا أقرها مجلس النواب، في جلسته التي عقدت أمس الأول الاثنين، ثم أحالها إلى رئاسة مجلس الوزراء ليوقع عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وكان مجلس النواب قد أقر - في جلسته العامة أمس الأول - عددًا من مشاريع القوانين أبرزها مشروع قانون المنافسة بالإضافة قانون تمديد مهلة رفع السرية عن مصرف لبنان للتدقيق الجنائي.


ووافق المجلس أيضًا على تعديل قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وذلك بالاضافة إلى عدد من القوانين المتعلقة بترقيات عدد من مفتشي المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.


وأعاد رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشروع قانون استقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل لإطلاع مجلس القضاء الأعلى بلبنان على المسودة النهائية لمشروع القانون، وذلك استجابة لطلب وزير العدل الذي طلب الاطلاع على مشروع القانون بصيغته النهائية أيضًا.

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وائل لطفي

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