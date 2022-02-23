الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سريلانكا: صندوق النقد وارتفاع أسعار الواردات وراء ارتفاع معدل التضخم

صندوق النقد
صندوق النقد

قال رئيس البنك المركزي السريلانكي إن ارتفاع معدل التضخم بسرعة في بلاده يعود إلى تأخر وصول المساعدات المالية من مؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولي وارتفاع أسعار الواردات.


ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن محافظ البنك المركزي السريلانكي، أجيته نيفارد كابرال، القول أمام منتدى "حوار أسيا الاقتصادي 2022" إن صندوق النقد الدولي تأخر في صرف المساعدات المالية لبلاده خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى بعض التضخم الإضافي.


كان معدل التضخم في سريلانكا تجاوز الشهر الماضي باكستان كأسرع معدل تضخم ارتفاعا  في أسيا.


وقال كابرال إن التضخم ارتفع نتيجة ضعف المحصول في الموسم الزراعي الأخير وارتفاع أسعار الواردات وتراجع احتياطي النقد الأجنبي، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية.


كان البنك المركزي السريلانكي قد رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ أغسطس الماضي في محاولة لاحتواء التضخم المرتفع الذي اعتبره كابرال تحديا أمام سريلانكا.

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وائل لطفي

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