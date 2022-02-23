الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الإيراني يدعو سلطان عمان لزيارة طهران

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعوة، اليوم الأربعاء، لسلطان عمان هيثم بن طارق، لزيارة طهران.


جاء ذلك خلال لقاء رئيسي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي، الذي وصل إلى طهران صباح اليوم، بحسب ماأوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.


وتأتي دعوة رئيسي ردا على دعوة وجهها سلطان عمان للرئيس الإيراني لزيارة مسقط، خلال لقاء وزير الخارجية العماني ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان في وقت سابق اليوم.


وقال رئيسي إن "مواقف الحكومة العمانية متميزة ومتينة"، مضيفا أن "اهتمام عمان بفلسطين واليمن وقضايا المنطقة ملفت للنظر".


وأضاف: "لاشك في أن هذه التعاطي بإمكانه أن يلعب دورا مؤثرا في تعزيز العلاقات بين البلدين وحل القضايا الإقليمية والدولية".


وتابع بالقول: "علاقاتنا مع سلطنة عمان جيدة، ولكن هناك مجال لمزيد من التطور في مجال القضايا الاقتصادية والتجارية، ويمكن الاستفادة من الطاقات الكبيرة لكلا البلدين في نمو العلاقات الاقتصادية والتجارية".


من جانبه، أشاد البوسعيدي بمواقف إيران الداعمة لجيرانها، واصفا العلاقات بين طهران ومسقط بأنها "تاريخية وقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الايجابي الذي يصب في خدمة الأمن الإقليمي والدولي"، بحسب "فارس".


وأكد أن "سلطنة عمان تدعم روح المبادرة للرئيس الإيراني، وتعمل على تنفيذ هذه الرؤى في إطار توسيع العلاقات بين البلدين".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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