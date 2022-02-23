زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية من روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، إن بلاده تريد ضمانات أمنية من روسيا كخطوة نحو إنهاء المواجهة بين البلدين.



وقال في مؤتمر صحفي مع نظيريه البولندي والليتواني "أعتقد أن روسيا يجب أن تكون من بين الدول التي تقدم ضمانات أمنية واضحة.



اقترحت عدة مرات أن يجلس الرئيس الروسي على طاولة المفاوضات للحديث".



تصاعدت حدة واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ عقود بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال منطقتين في شرق أوكرانيا وأمر بنشر قوات في المنطقة.