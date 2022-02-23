الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تؤكد أهمية بعثة منظمة الأمن والتعاون فى أوكرانيا

أنالينا بيربوك
أنالينا بيربوك

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أهمية بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمراقبة في أوكرانيا.


وفي أعقاب لقاء مع نظيرها الفرنسي جان-إيف لودريان، قالت بيربوك في برلين، اليوم الأربعاء، إن البعثة لها أهمية كبيرة، حيث إنها تمثل "أذن وعين المجتمع الدولي على الأرض".


وفي سياق متصل، أكد لودريان الحاجة إلى منظمة الأمن والتعاون كعنصر مراقبة مستقل.


وقالت بيربوك إن مدى أهمية تقارير مراقبي المنظمة اتضح تحديدا مطلع الأسبوع الماضي، مشيرة إلى محاولة الجانب الروسي استخدام معلومات كاذبة لإيجاد أسباب تتعلق بضرورة غزو شرق أوكرانيا، وأضافت أن مراقبي المنظمة كانوا دائما في طليعة "من أوضحوا ما هي الحقيقة على الأرض".


وشددت الوزيرة على أهمية سلامة المراقبين، وقالت إن الاتصالات مع المنظمة مستمرة لهذا السبب.


كما ذكرت أن العديد من الدول تبحث حاليا كيفية تعزيز دور البعثة، حيث إنه "من المهم بشكل محوري أن نواصل مشاهدة ما يحدث في المنطقة".


وقالت، إنه لا يزال هناك كثير من العائلات تقيم في أوكرانيا، بالإضافة إلى شباب وكبار في السن "ونحن لا يمكننا الآن أن نغض الطرف عن الوضع المأساوي لهؤلاء الناس".


يذكر أنه من المتوقع الآن أن يكون هناك انتشار للجيش الروسي شرقي أوكرانيا، عقب اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك دولتين مستقلتين.

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