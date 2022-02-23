حبس عاطل لحيازته 140 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو بقصد الاتجار به على عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تعود تفاصيل الواقعة لتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته 140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جراما ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، تم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.