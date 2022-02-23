الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد 4 أيام.. انتشال الجثة الخامسة في حادث غرق ميكروباص الغربية

جثة
جثة

نجحت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإنقاذ النهري بمديرية أمن الغربية، في  العثور على الجثمان الخامس في حادث  سقوط ميكروباص بترعة بحر شبين بقرية كفرششتا التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية وذلك بعد جهود مضنية ولليوم الرابع على التوالى.

قاد اللواء على أبوالدهب مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية ومعاونوه المقدم محمد غانم والنقيب بشير عبد المهيمن بإدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهري فرق البحث في مياه ترعة بحر شبين لمسافات وصلت إلى نحو ١٦ كيلو داخل المياه بحثا عن الجثة المفقودة في الحادث.

ونجحت عمليات البحث والتي شارك فيها 15 غطاس مقسمين إلى ثلاثة فرق من وحدات الإنقاذ النهري بمراكز ومدن محافظة الغربية في الوصول إلى الجثة التي كانت عالقة بالمياه وجرفها التيار وذلك بعد محاولات لمدة ٤ أيام وبحضور أسرة المفقود وأقاربه على ضفاف ترعة بحر شبين إحدى روافد نهر النيل.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى زفتى العام وتحرير محضر بذلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل النيابة واستدعاء أهلية المتوفى لتسلم الجثمان والتصريح بالدفن.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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