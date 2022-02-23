الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس قاتل صديقه بالإسماعيلية 15 يوما

حبس
حبس

قررت نيابة مركز الإسماعيلية، حبس المتهم بقتل صديقه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعدما تجرد شاب من مشاعر الإنسانية وأقدم على قتل جاره رغم صداقتهما الطويلة، وحاول إخفاء جثمانه.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من مركز شرطة الإسماعيلية يفيد العثور على جثمان الشاب محمود عبد الكريم، 25 سنة، مقيم بمنطقة الزغابة بقرية أبو عطوة.

وعلى الفور شكلت مديرية أمن الإسماعيلية فريق بحث بإشراف اللواء طلعت عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، ضم النقباء مصطفى العدوي، وملهم البلتاجي، وسيد نصر الله لضبط المتهم.

ونجح فريق البحث في تحديد مكان المتهم في إحدى المناطق الزراعية القريبة من ارتكاب الواقعة، وعلى الفور انتقلت قوة من فريق البحث لمكان تواجد المتهم، وتمكنت من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في قتل المجني عليه.

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وائل لطفي

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