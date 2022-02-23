الرئيس الأوكراني: نرحب بالعقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترحب بالعقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا، إثر إعلانها اعترافها باستقلال منطقتي شرقي أوكرانيا.



وأضاف الرئيس الأوكراني - في كلمة له اليوم - أن بلاده تتوقع دعماً أوروبا إضافياً وأن مستقبل أوروبا يقرر الآن، وأن التطورات الأخيرة بشأن أوكرانيا تُعد "خروجاً أحادي الجانب عن بروتوكول مينسك"، واصفاً قرار موسكو الاعتراف بدونيتسك ولوجانسك بأنه "عمل عدواني آخر ضد أوكرانيا".



وتابع "نحن نتفق بشأن تقييمنا لجرائم الاتحاد الروسي"، مشيراً إلى أن الوجود العسكري لروسيا "في الأراضي المحتلة دونباس يكمن وراء الزي الانفصالي".



واستطرد الرئيس الأوكراني أن التطورات الروسية الأوكرانية الأخيرة "تقويض للمحاولات الأوكرانية والدولية لتنظيم الوضع في دونباس الأوكرانية".



ودعا زيلينسكي إلى "استجابة المجتمع الدولي لهذه الجريمة" بشكل فوري وقاسٍ، مشددا على أن كييف "ترحب بالقرارات التي اتخذت أمس واليوم السابق لإعلان وفرض عقوبات على الاتحاد الروسي من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا"، مشيداً بقرار السلطات الألمانية وقف تقدم المشروع الضخم "نورد ستريم 2".



ويأتي خطاب الرئيس الأوكراني في أعقاب تفاقم التوترات بين روسيا من جانب وكييف والولايات المتحدة والدول الأوروبية من جانب آخر إثر إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أول أمس اعتراف بلاده باستقلال منطقتي لوجانسك ودونيتسك شرقي أوكرانيا.



حيث كانت روسيا قد حشدت عشرات الآلاف من الجنود على الحدود مع أوكرانيا خلال الأيام الماضية.