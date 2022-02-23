الرئيس اللبناني يبحث مع «ميقاتي» تطورات استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عددًا من الملفات أبرزها تطورات استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء بالبلاد وذلك في ضوء الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد والتي ستستكمل حتى إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء.



جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، بقصر الرئاسة ببعبدا قبيل جلسة مرتقبة اليوم لمجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.



كما أطلع عون من ميقاتي، على نتائج زيارة ميقاتي لألمانيا؛ لمشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث عقد ميقاتي عددًا من اللقاءات مع رؤساء الدول والوفود المشاركة.

