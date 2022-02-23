الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اللبناني يبحث مع «ميقاتي» تطورات استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء

ميشال عون
ميشال عون

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عددًا من الملفات أبرزها تطورات استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء بالبلاد وذلك في ضوء الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد والتي ستستكمل حتى إنجازها وعرضها على مجلس الوزراء.


جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، بقصر الرئاسة ببعبدا قبيل جلسة مرتقبة اليوم لمجلس الوزراء برئاسة نجيب ميقاتي في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.


كما أطلع عون من ميقاتي، على نتائج زيارة ميقاتي لألمانيا؛ لمشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث عقد ميقاتي عددًا من اللقاءات مع رؤساء الدول والوفود المشاركة.
 

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وائل لطفي

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