الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: سنرد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة

بوتين
بوتين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة.


وقال بيان للخارجية الروسية اليوم الأربعاء:" يجب ألا تكون هناك شكوك من أنه سيتم تقديم رد قوي على العقوبات، ليس بالضرورة متماثلًا، ولكنه سيكون محسوسا بالنسبة للجانب الأمريكي".


وأضاف البيان: "على الرغم من العبث الواضح للجهود، التي بُذلت على مر السنين لعرقلة تطور اقتصادنا، إلا أن الولايات المتحدة تمارس مرة أخرى بشكل الأدوات التقييدية غير الفعالة وذات النتائج العكسية للمصالح الأمريكية".


وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أمس الثلاثاء عن عزمه فرض عقوبات على روسيا وذلك في أعقاب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين أمس اعترافه باستقلال إقليمي لوجانسك ودونيتسك.

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