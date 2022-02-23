الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تبدأ بإجلاء جميع مواطنيها الموظفين في بعثاتها الدبلوماسية لدى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

بدأت روسيا بإجلاء جميع مواطنيها الموظفين في البعثات الدبلوماسية لدى أوكرانيا.


وقالت البعثة الدبلوماسية اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء روسية: "لقد بدأ بالفعل إجلاء الموظفين في البعثات الدبلوماسية لدى أوكرانيا".


يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية أعلنت أمس الثلاثاء أنها ستجلي موظفي سفارتها من أوكرانيا في أقرب وقت.


وأضافت الخارجية الروسية في بيان:" أنه في ظل الظروف الحالية، فإن أولويتنا الأولى هي رعاية الدبلوماسيين الروس وموظفي السفارة والقنصليات العامة لدى أوكرانيا".


وأكد البيان أن القيادة الروسية قررت إجلاء موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا حفاظا على حياتهم وسلامتهم"، موضحا أن القرار بهذا الشأن سيجرى تنفيذه في أقرب وقت.

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وائل لطفي

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