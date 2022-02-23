الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البريد المصري يوقع اتفاقية مع البريد السعودي لتبادل التحويلات المالية الدولية

شريف فاروق
شريف فاروق

في إطار التعاون الدائم والمستمر بين الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية، وقع البريد المصري اتفاقية تعاون مع نظيره السعودي تهدف إلى تفعيل خدمة الحوالات المالية البريدية بين البريد المصري والبريد السعودي عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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وقع البروتوكول عبده علوان نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري لشئون المناطق والمهندس ريان الشريف نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للمبيعات والتسويق بحضور الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع البريد السعودي تؤكد على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسعودية وتميزها علي كافة المستويات وتأتي تتويجًا للجهود المبذولة بين الطرفين لدعم أوجه التعاون المنشود عقب سلسلة من الاجتماعات والمباحثات والزيارات المتبادلة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، والتى تمت عن طريق وفود رفيعة المستوى من أجل دفع العلاقات وتعزيز سبل التعاون بين البلدين.

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وأثمرت تلك المباحثات عن توقيع اتفاقية ثنائية تهدف الي تقديم خدمة الحوالات المالية البريدية الإلكترونية بين البريد المصري والبريد السعودي عبر النظام العالمي للاتحاد البريدى، بما يضمن تقديم خدمات مالية متميزة لجميع المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية والمقدر عددهم الي ما يقرب من 3 مليون مصري، حيث إن هذه الخدمة الجديدة ستمكنهم من إرسال حوالاتهم المالية إلى ذويهم في مصر بكل سهولة ويسر، وذلك عبر إيداعها بمنافذ البريد السعودي البالغ عددها أكثر من ٤٠٠ فرع، بالاضافة الى فروع شبكة ارسال الي جانب قنوات شركة رسالة الرقمية، التي تغطى جميع أنحاء المملكة، ومن ثم قيام ذويهم في مصر باستقبال هذه الحوالات بشكل لحظي عبر منافذ البريد المصري التى يتجاوز عددها 4200 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. 

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ومن جانبه رحب المهندس  آنف أبانمي رئيس مؤسسة البريد السعودي بتعزيز سبل التعاون المشترك بين البريد السعودي والبريد المصري متمنيًا استمرار التعاون بما يساهم في تقديم خدمات متميزة لعملاء البريد بالدولتين ، كما أشاد المهندس  آنف أبانمي رئيس البريد السعودي بما توصل إليه البريد المصري من تطور في البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء.

البريد المصري إتفاقية تعاون والبريد السعودي مكاتب البريد شريف فاروق

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وائل لطفي

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