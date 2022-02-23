الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 26100 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم الأربعاء، تبلغ 17 ألفًا 300 ميجاوات.

وأشار المرصد، في نشرته اليوم، إلى أنه لم يتم أمس الثلاثاء، خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتابع، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الأربعاء، يبلغ نحو 26 ألفًا و100 ميجاوات، مقابل 26 ألفا و400 ميجاوات الحمل الأقصى، مساء أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ نحو 16 ألفًا و548 ميجاوات.

ونوه بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

مرفق الكهرباء أقصي حمل اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 26100 ميجاوات

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