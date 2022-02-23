شركة "JMK" تقدم تجربة غير مسبوقة بمطعم "Yana" وتؤكد ريادتها فى صناعة الترفيه

نجحت شركة JMK ، وهى شركة التخطيط للأحداث الجديدة فى أحداث ضجة في صناعة الترفيه في مصر منذ إطلاقها بحفل "Jumanji: JMK edition"، حيث حققت طفرة كبيرة بمطعم “Yin & Yana”، في Royal Maxim Palace Kempinski، بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، فى إقامة أكثر من حفل رائع، تم تنظيمه على مستوى عال من حيث الأطعمة والترفيه.

وقام مطعم Yana بالتعاون مع JMK بإعداد مجموعة مختارة من الأطعمة الآسيوية المتنوعة والحلوى التي تم تقديمها على طاولات الضيوف مع مزيج من المذاق الآسيوي الرائع، بالإضافة إلى فرقة "Strings and Kicks" التي إستقبلت ضيوف Yana المحبوبين من خلال أدائهم الرائع وعزفهم للموسيقى الرومانسية الهادئة الخاصة بعيد الحب والتي ساهمت في خلق ونشر جو رومانسي حقيقي لهذه المناسبة.

وأظهر الحدث نجاحًا كبيرًا بين العديد من منصات التواصل الإجتماعي حيث تم نشره على صفحاتهم بالإضافة إلى التعليقات التي تم جمعها من ضيوف Yana، إذ لم تنته الضجة التي حدثت في نفس اليوم، فقد إستمرت في الإنتشار في الأيام التالية، وقد جمعت وحققت المزيد من المتابعين والرواد، حيث كان الغرض من "Yin & Yana" هو خلق مفهوم جديد وفريد من بين أحداث أعياد الحب الأخرى، لأنه مستوحى من مفهوم Yin & Yang الممزوج بالديكورات اليابانية الرائعة مع المأكولات الآسيوية المختلفة ذو المذاق الخاص.

ويأتى الهدف من الحدث إنشاء مفهوم ترفيهي جديد لتغيير الطقوس الرئيسية لأعياد الحب الرومانسية الكلاسيكية وتحويلها إلى أجواء ذو طبيعة خاصة تضمن تجربة جديدة رائعة لا تُنسى، وحقق الحدث نجاحًا كبيرًا لشركة تنظيم الأحداث JMK، Royal Maxim Palace Kempinski ومطعم Yana على وجه التحديد، حيث كانت التعليقات وردود الأفعال من الضيوف رائعة، ولم يتوقف نجاح الحدث عند هذا الحد، حيث أصبح الحدث هو الحديث البارز بين جميع حفلات عشاء عيد الحب التي أقيمت في المدينة.

وفى الإطار قالت جانا كرار، مؤسسة شركة JMK: " تتمثل رؤيتنا في تغيير المفاهيم في إنشاء الأحداث، لتجنب الطقوس المتكررة لهذا النوع من الحفلات وإطلاق العنان لتجربة جديدة بطابع خاص مختلف والأهم من ذلك خلق مشهد فريد ومتميز في مصر".

ووفقًا لبيان مؤسسة الشركة، فالمجتمع بحاجة إلى خلق ذكريات جديدة من خلال تجربة قضاء لحظات مميزة وإعادة تغيير مفهوم الترفيه، فقد حان الوقت لجعل الأحلام على أرض الواقع والحصول على مزيج من الأفكار والإبتكارات الجديدة والمختلفة لمصر، تقوم شركة JMK بابتكار افكار حفلات متتالية لهذا النوع من الحفلات في المدينة حيث ينتظر المجتمع المزيد من الأحداث المتميزة والمبتكرة القادمة.