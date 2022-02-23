السيطرة على حريق مخلفات أعلى سطح عقار بالعجوزة

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من إخماد حريق نشب بمخلفات أعلى سطح عقار بالعجوزة ، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ، وأمر بتحرير محضر بالواقعة و تولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمخلفات اعلى سطح عقار بالعجوزة.

وعلى الفور أمر اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بالدفع ٢ سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها وتم عملية إخماد حريق.

وبالفحص تبين نشوب حريق فى كمية من المخلفات بشارع السادات من مرسي محمود - ارض اللواء – العجوزة وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة و تولت النيابة التحقيقات.