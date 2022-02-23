الأنبا بشارة يستقبل المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، استقبل الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب أنطون الكرملي، والأب جوزيف عبدالملاك الكرملي، مستشاري الرهبنة، وذلك بالمقر الأسقفي بأبوقرقاص البلد.

جاء اللقاء لبحث سبل التعاون بين المطرانية، والرهبنة، لمجد الله، وخير النفوس.

وعلى جانب آخر، ذكرت صفحة كاريتاس- مصر، أن الاجتماع الشهري لفريق "بصمة" المتطوعين، التابع لمركز سيتي للتدريب والدراسات في الإعاقة، بسوهاج، كان قد أقيم خلال الفترة الماضية، وذلك تحت عنوان "أيهما أفضل.. أن أعمل ما أحب.. أم ما أجيد؟".

وتناول الاجتماع مناقشة الأنشطة المتنوعة المثمرة، التي دارت حول "لماذا أقوم بالتطوع، أهمية وفلسفة وأنواع التطوع، بالإضافة إلى كيفية الاستفادة من مهاراتي الشخصية".

وكان قد تفقد غبطةُ أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رعيّة العذراء مريم بروما.

كان في استقبال غبطته الأب روماني فوزي، راعي الكنيسة، والأب بُطرس جويريني، المسؤول عن رعايا المهجر بروما، والأب ميخائيل رُشدي ‏‏(من الإيبارشيّة البطريركيَّة)، والأب جوزيف مُنير (من إيبارشيّة أبوقرقاص وملوي وديرمواس)، والأب ماركو ناجي (من إيبارشية طيبة)، والأب ويلسون ‏مِن الآباء الأفريكان، والأب بيتر جادالله اليسوعي.

وشارك أيضًا في الاستقبال راهبات قلب يسوع المصريات ‏الأقدس، والرَّاهبات القبطيَّات، الَّلاتي يدرسنَ بروما، كما شكر الأب الراعي الإخوة الشَّمامسة الدَّارسين ‏بروما، الَّذين شاركوا خُورس الكنيسة بالألحان والتَّرانيم.