الأنبا بشارة يترأس القداس الإلهي بكنيسة أم الرحمة

قالت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، إن الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ترأس القداس الإلهي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء أم الرحمة بمنهري.

كان في استقبال الأنباء بشارة الأب فادي فاروق، والأب اسطفانوس غطاس، راعيا الكنيسة، والشمامسة، وشعب الرعية. وتكلم نيافته في العظة حول أن يسوع هو الخبز الحقيقي النازل من السماء، فهو خبزنا السماوي اليومي، الذي نأخده في مائدة الكلمة، من خلال الكتاب المقدس، والافخارستيا.