الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

وفقا لخبراء.. نصائح لاختيار شريك حياتك بطريقة صحيحة

نصائح لاختيار شريك
نصائح لاختيار شريك حياتك بطريقة صحيحة

عند أختيار شريك حياتك يجب التدقيق بحثا عن الشخص المناسب والذي سيكون مفتاح سعادتك ، ونستعرض وفقا لموقع “bonobology ” كيفية اختيار الشريك وصفاته الحميدة.

تقبلك بدون تصنع 

لاختيار شريك حياتك، تأكدى ما إذا كان بإمكانه تقبلك تمامًا كما أنت بدون تصنع، و إن القدرة على أن تكون على طبيعتك مع شريكك أهم شيء في الزواج، وليس عليك إخفاء أي من مشترياتك أو تفاعلاتك مع زملائك أوتلك المكالمة العاجلة في وقت متأخر من الليل عن رئيسك. 

سهولة الحوار

يجب أن تتدفق المحادثة بين الزوجين بسهولة، في كل خطوة من حياتك ، يجب أن يكون الاتصال لجعل زواجك ناجحًا، قد يصبح شخص منكما انطوائيًا والآخر منفتح، لذا يجب أن يكون هناك توزان للمحادثة والتفاهم الذي يأتي مع قضاء وقت ممتع معًا .

 اهتمامات مماثلة

من أكبر الأسئلة التي يجب طرحها عند اختيار شريك الحياة اهتماماتهم وهواياتهم، وهذا  يعني اختيار شريك الحياة بحكمة وجود أوجه تشابه كافية للاندماج معًا والكثير من الاختلافات لجعل العلاقة ممتعة.

 شخص تحب الوقت معه 

إذا كنت تفكر في كيفية اختيار شريك الحياة ، فعليك التأكد من قضاء إجازة قصيرة على الأقل أو حتى القيام برحلة ليوم واحد مع الشخص الذي يبدو أنه على رأس قائمتك، و إذا كنتما في حالة حب عميق ، فسيكون ذلك سهلاً بالنسبة لكما، ومن خلال تلك الرحلة  يمكنك معرفة ما إذا كان شريكك المحتمل هادئًا ومتماسكًا ماهي نوبات الغضب لدية.

 معايير مالية واجتماعية مشتركة

ليس من المهم دائمًا أن تكون من نفس الطبقات الاجتماعية بالضبط من أجل الارتباط بشخص ما ، والحب لا يعرف مثل هذه الحدود، و لكن وجود معيار مالي واجتماعي مماثل يساعد دائمًا في خلق حياة جيدة معًا.

فترة الخطوبة 

اختيار شريك حياتك هو أيضًا اختيار مستقبلك وهذا هو السبب في أن المشاركة فكرة جيدة، هذه هي مرحلة ما قبل الزواج ، فأنت لست متزوجًا ولا مواعدة ، ولكن هناك نوع من الإلزام يتيح لك هذا النوع من المقدمة حقًا اختبار المياه بطريقة رائعة!

 الاحترام أمر بالغ الأهمية

قد يكون اكتساب الاحترام أكثر أهمية من الحب في العلاقة يساعد الاحترام المتبادل العلاقة خلال تقلبات الزواج، وهذه واحدة من أهم الصفات التي يجب أن تبحث عنها في شريك حياتك.

 ألفة فكرية

عندما يتزوج شخصان ، فعادة ما يكونا صغيرين ولا ينظران إلى المستقبل بقدر كبير من النضج ، وفي بعض الأحيان تعاني الزيجات عندما يكبر أحدهم فكريا ولا يستطيع الآخر مواكبة ذلك، ثم تستمر المحادثات في التعثر ويبدأ شخصان في فقدان الاهتمام بحياة بعضهما البعض.

أختيار شريك شريك حياتك كيفية اختيار شريك الحياة مفتاح كل سعادتك تقبلك بدون تصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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