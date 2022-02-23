الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل اعتداء صاحب محل على موظف بحى المعصرة

ضرب
ضرب

تعدى صاحب محل ملابس على موظف إشغالات بحي المعصرة،  اليوم الأربعاء، أثناء توجهه لتحرير محضر إشغال طريق للأول.
كان العميد مجدي خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، قد تلقي بلاغا من شخص موظف بإدارة الإشغالات في حي المعصرة، يفيد بتعرضه للضرب علي يد صاحب محل ملابس كائن بشارع حمودة، وذلك أثناء تأدية عمله.
وعلي الفور انتقلت الدورية الامنية بقسم شرطة المعصرة، لمحل البلاغ وأمكن ضبط أطراف المشاجرة، وتبادلوا الاتهامات لبعضهم البعض، وباصطحابهم إلي ديوان القسم وعرضهم علي المأمور قرر الطرفين التصالح، وتحرر عن ذلك مذكرة تصالح بين الطرفين، وانصرافهم من ديوان القسم.

صاحب محل ملابس محضر إشغال موظف المأمور التصالح ديوان القسم

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وائل لطفي

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