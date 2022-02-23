تعاون مرتقب بين «عين شمس» ومعهد «جينير» بجامعة أكسفورد فى أبحاث اللقاحات

خلال زيارته لمعهد جينير بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، التقى الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور سير أدريان هيل، مدير معهد إدوارد جينر لأبحاث تطوير اللقاحات بجامعة أوكسفورد، بحضور الدكتور أحمد سالمان، الباحث بالمعهد، وأحد أعضاء الفريق البحثي لتطوير لقاح أكسفورد (أسترازينيكا) والأستاذ بجامعة عين شمس، والدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافي المصري ببريطانيا.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون المشترك في مجال البحث الطبي و تطوير اللقاحات ضد الأمراض المعدية والأمراض السرطانية والعلاجات المناعية.

كما تضمن اللقاء مناقشة التنسيق لتوسيع نطاق التعاون الأكاديمي والبحثي والتبادل الطلابي بين الجامعتين في هذه المجالات للتطلع لجعل جامعة عين شمس واحدة من المراكز الإقليمية الرائدة والأكثر تقدما في مجال الأبحاث الطبية المتخصصة في تطوير اللقاحات وعلاج الأورام بأحدث التقنيات العالمية في هذه المجالات مما سيكون له تأثیر إیجابي كبیر ومباشر على الصحة العامة ودور مصر الإقلیمي الرائد في الجهود العالمیة لمكافحة الأمراض والأوبئة بالإضافة إلى توفر القدرة الاستباقیة والاستعداد لأي أوبئة مستقبلیة.

وقال الدكتور محمود المتيني: «أصبح جلياً بعد الجائحة أن إتقان هذا النوع من الأبحاث العلمية والقدرة المستقلة لتطوير وإنتاج اللقاحات بات ضرورة ملحة وأساسية للحياة التي لا بد أن يتم الاستثمار فيها بشكل أكبر خصوصاً بعد مرور العالم بالتجربة القاسية لوباء كوفيد-19 خلال العامين الماضيين وتوقع حدوث أوبئة أخرى في المستقبل قد تكون أشد فتكاً، مما يجعل أبحاث تطوير وتصنیع اللقاحات هي واحدة من الأدوات الأساسیة والأكثر فعالية للسيطرة على الأوبئة كضرورة للحفاظ على الأرواح والصحة العامة والنفسية إضافة إلى كل مظاهر الحياة الأساسیة من اقتصاد وأنشطة اجتماعیة وحياتية أساسیة».