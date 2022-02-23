الإعدام شنقا لقاتل صديقه في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة ، اليوم، بالإعدام شنقًا لحداد والسجن عامين لثلاثة أخرين وذلك بعد قيام الأول بالتخلص من صديقة بقرية دميرة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية واستعانته بالمتهمين الأخرين لإخفاء المسروقات واستبدال ملابسه الملطخة بالدماء مستخدمًا سكين وخنقه بحبل حتى يتأكد من مصرعه، ليتخلص من ‏ديونه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، والمستشار خالد عبد ‏الحميد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، ‏وذلك ‏في الجناية رقم 17032 لسنة 2019 مركز طلخا، والمقيدة برقم 2476 لسنة 2019 كلي ‏جنوب ‏المنصورة.‏

كان المتهم "أحمد عطيه علي العجمي"، 27 عامًا، حداد من قرية دميرة، قد أحيل إلي محكمة جنايات ‏المنصورة لمحاكمته في مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة لأنه في يوم 5 /11 / 2019 قتل المجني ‏عليه "البشير إبراهيم السعيد البشير"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله ‏وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"وأداة "حبل" حتى استقل رفقة المجني عليه دراجة ‏نارية واستدراجه إلي مكان ناء وما أن ظفر به حتى قام بنحر عنقه باستخدام السلاح الأبيض ‏ووضع حبل حول عنقه وخنقه حتى تأكد من مفارقة المجني عليه الحياة قاصدا من ذلك قتله.‏

واقترنت بتلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه وفي ذات الزمان والمكان شرق المنقولات المبينة ‏وصفا وقيمة والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك ليلا حال حمله سكينا .‏



وجاء دور باقي المتهمين فأخفي المتهم الثالث المدعو "حامد ك. ح"، 26 سنة، عامل تشغيل ‏وصيانة، الدراجة البخارية المملوكة للمجني عليه، أما المتهمين الثاني والرباع وهما : "محمد أ. ‏ع."، 38 سنة فلاح، و "رضا ح. أ."، 31سنة، عامل، والمقيمان بقرية دميرة، فقد ساعدوا ‏المتهم بالتخلص من ملابسه الملطخة بدماء المجني عليه والسلام المستخدم، وأعطاه أحدهما ‏ملابس يرتديها عوضا عن الملابس المتسخة، عقب اخبارهما بارتكاب الواقعة، فتمت المساعدة ‏له بتلك الطريقة.‏