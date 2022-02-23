الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب موتوسيكل بصحراوي البحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة نارية، اليوم الأربعاء، بمركز أبو المطامير بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة. 

تلقت شرطة النجدة بلاغا وبالانتقال بالفحص تبين انقلاب موتوسيكل بطريق كومبو بمركز أبو المطامير، ما أسفر عن مصرع "محمود. ب. ف"، 22 عاماً، وإصابة "محمود. ر. م"، 21 عاماً، مصاب باشتباه كسر بعظمة الفخذ الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن.

ونقل المتوفى إلى ثلاجة حفظ  الموتى بمستشفى أبو المطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافه وتلقى العلاج اللازم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث.

شخص انقلاب دراجة نارية أبو المطامير الصحراوي البحيرة اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة

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