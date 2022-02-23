قوات حرس الحدود تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

نجحت عناصر قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس، استمراراً لجهود القوات المسلحة في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري.

وكثفت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات من جهودها التي أسفرت عن ضبط عربة نقل مُحمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل، عثر بداخلها على 19 بندقية ألية و(20) خزنة لبنادق ألية، و(4) بندقية ألية FN، و(3) رشاشات متعدد، بالإضافة إلى (2) نظارة ميدان و(2) تليسكوب قناصة، كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت (15627) ذخيرة أنواع، وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتى ذلك استمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بكل عزيمة وإصرار لمنع أي محاولة للتهريب وضبط كافة العناصر الإجرامية.