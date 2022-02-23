الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل إحالة 4 مسؤولين بشركة مستلزمات طبية اختلسوا 5 ملايين جنيه

اختلاس
اختلاس

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إحالة 4 مسئولين بشركة مستلزمات طبية، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم باختلاس مبلغ مالي 5 ملايين جنيه من أموال الشركة.

المتهمون هم: «محمود. ف، 33 سنة، أمين مخزن مركز طيبة للأجهزة الطبية، أحمد. م، 55 سنة، مدير مراجعة مركز طيبة للأجهزة الطبية، إسلام. أ، 38 سنة، مندوب تحصيل مركز طيبة للأجهزة الطبية، بدر. أ، 40 سنة ،مندوب تحصيل مركز طيبة للأجهزة الطبية».

ويواجه المتهم الأول تهمة أنه بصفته عامل بإحدى الشركات المساهمة - أمين مخزن بمركز طيبة للأجهزة الطبية-؛ اختلس بضائع وجدت في حيازته بسبب وظيفته، وكان ذلك بأن اختلس البضائع الموجودة بعهدته والمسلمة إليه، بسبب وظيفته والبالغ قيمتها نحو 5 ملايين جنيه، والمملوكة للشركة جهة عمله والمسلمة إليه لحفظها وتسليمها لمندوبي جهة عمله، لتوصيلها لعملاء الشركة، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها واختلسها دون ردها.

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وائل لطفي

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