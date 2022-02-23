مرتضى منصور يطالب بتأجيل نظر دعاوى محمود الخطيب ضده للاطلاع

بدأت المحكمة الاقتصادية في القاهرة منذ قليل، جلسة نظر الدعويين المقامتين من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل مرتضى منصور منذ قليل إلى المحكمة الاقتصادية لحضور الجلسة وطلب من هيئة المجكمة التأجيل للإطلاع.

وتحمل الدعوى المقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم ٨٣ لسنة ٢٢، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى الأخرى رقم ٤٥ سنة ٢٢، ويتهم فيها أيضا محمود الخطيب المستشار مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.