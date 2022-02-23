كيف تتعامل مع أمراض الجهاز التنفسي في الطقس البارد؟

غالبًا ما يكون الشتاء وقتًا سحريًا من العام، بالنسبة للكثيرين، فترة الأعياد ورأس السنة وقتًا للاحتفال وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء، وقد يكون الشتاء أيضًا مصدرا لقلق الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، مثل الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، الربو الحاد، ويجدون أنفسهم أقصر في التنفس والسعال أكثر من المعتاد .

ابق دافئا

من المهم الحفاظ على الدفء من خلال ارتداء طبقات من الملابس عندما يكون الجو باردًا، قد يبدو هذا واضحًا، لكنه شيء غالبًا ما ينساه الناس أو لا يخططون له، على سبيل المثال عند الذهاب في رحلات قصيرة مثل الذهاب إلى متجر محلي يمكن للناس التقليل من مدى سرعة تأثير البرد عليهم، ويمكنهم مغادرة المنزل بدون ملابس مناسبة.

نشيط

يمكن أن يكون البقاء نشيطًا وممارسة بعض التمارين مفيدًا للغاية أيضًا، من خلال الحفاظ على الدورة الدموية والجسم دافئًا.

وفقا لموقع “nhs” تعتبر التمارين المناسبة مفيدة بشكل عام لتقوية صحة الرئة في أي وقت من السنة، إذا كنت تعاني من مرض في الرئة، فسيكون طبيبك قادرًا على إخبارك بمستوى مناسب من التمارين بالنسبة لك، والأماكن المحلية حيث يمكنك القيام بذلك إذا أمكنك ذلك، لا تفعل ذلك في المنزل.

خطط مسبقًا مع أدويتك

يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية حملها معهم، ويجب على الأشخاص الذين تم وصفهم لموسعات الشعب الهوائية أن يستخدموها قبل مغادرة المنزل بنصف ساعة، لمنع الطقس البارد من التسبب في شد مفاجئ في الشعب الهوائية عند خروجهم.

قد يكون التنفس عن طريق الأنف بدلاً من الفم مفيدًا أيضًا لأن هذا سوف يسخن الهواء قبل أن يصل إلى الرئتين، إذا استطعت يجب عليك أيضًا ارتداء غطاء أو وشاح يغطي الأنف والفم في الأيام الباردة بشكل خاص.