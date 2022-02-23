الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف تتعامل مع أمراض الجهاز التنفسي في الطقس البارد؟

أمراض الجهاز التنفسي
أمراض الجهاز التنفسي

غالبًا ما يكون الشتاء وقتًا سحريًا من العام، بالنسبة للكثيرين، فترة الأعياد ورأس السنة وقتًا للاحتفال وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء، وقد يكون الشتاء أيضًا مصدرا لقلق الأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي، مثل الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، الربو الحاد،  ويجدون أنفسهم أقصر في التنفس والسعال أكثر من المعتاد .

ابق دافئا

من المهم الحفاظ على الدفء من خلال ارتداء طبقات من الملابس عندما يكون الجو باردًا، قد يبدو هذا واضحًا، لكنه شيء غالبًا ما ينساه الناس أو لا يخططون له، على سبيل المثال  عند الذهاب في رحلات قصيرة مثل الذهاب إلى متجر محلي  يمكن للناس التقليل من مدى سرعة تأثير البرد عليهم، ويمكنهم مغادرة المنزل بدون ملابس مناسبة.

نشيط

يمكن أن يكون البقاء نشيطًا وممارسة بعض التمارين مفيدًا للغاية أيضًا، من خلال الحفاظ على الدورة الدموية والجسم دافئًا.

وفقا لموقع “nhs” تعتبر التمارين المناسبة مفيدة بشكل عام لتقوية صحة الرئة في أي وقت من السنة، إذا كنت تعاني من مرض في الرئة، فسيكون طبيبك قادرًا على إخبارك بمستوى مناسب من التمارين بالنسبة لك، والأماكن المحلية حيث يمكنك القيام بذلك إذا أمكنك ذلك، لا تفعل ذلك في المنزل.

خطط مسبقًا مع أدويتك

يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية حملها معهم، ويجب على الأشخاص الذين تم وصفهم لموسعات الشعب الهوائية أن يستخدموها قبل مغادرة المنزل بنصف ساعة، لمنع الطقس البارد من التسبب في شد مفاجئ في الشعب الهوائية عند خروجهم.

قد يكون التنفس عن طريق الأنف بدلاً من الفم مفيدًا أيضًا لأن هذا سوف يسخن الهواء قبل أن يصل إلى الرئتين، إذا استطعت  يجب عليك أيضًا ارتداء غطاء أو وشاح يغطي الأنف والفم في الأيام الباردة بشكل خاص.

الشتاء الطقس البارد أمراض الجهاز التنفسي الربو أدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

هل يعود فرجانى ساسى إلى القلعة البيضاء؟ مصدر بـ الزمالك يجيب

5 متاحف مصرية ضمن أفضل تجارب 2022 السياحية في العالم

قوات حرس الحدود تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

«التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية» يكشف حالة الطقس غدًا

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم 26100 ميجاوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

قصور على "الرمال البيضاء"!!

حسين دعسة

الغزو الروسي لأوكرانيا.. ماذا بعد؟

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

صور

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

محطة تل أبيب

المزيد

«إرسال مساعدات إنسانية».. إسرائيل تعلن موقفها من «أزمة أوكرانيا»

جانتس: حزب الله اللبناني سيدفع ثمنًا باهظًا لعدوانه الأخير ضد إسرائيل

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى