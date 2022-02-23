الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في «يوم الوفاء والإنجاز».. صور تذكارية لمجلس الدولة مع القضاة المتميزين

الاحتفالية
الاحتفالية

حرص المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة على التقاط الصور التذكارية مع قضاته المتميزين وأهالي القضاة السابقين، في الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، اليوم، بعنوان «يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثاني».

حيث تم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا في الإنجاز خلال العام القضائي 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة.

ويجرى الآن أيضًا تكريم شيوخ المجلس ممن اكتمل عطاؤهم، وبلغوا السن القانونية خلال العام القضائي المشار إليه تقديرًا لما قدموه لمجلس الدولة وللوطن العزيز طوال رحلة عطائهم المديدة ولن ينسى المجلس تكريم أسماء قضاته الأجلاء ممن انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال العام ذاته تقديرًا لعطائهم.

التقاط الصور التذكارية الاحتفالية مجلس الدولة القضاة السابقين

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