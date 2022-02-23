الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعامل قتل سائق توك توك لسرقته فى بلبيس

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بمزرعة قتل سائق توك توك وسرقه بدائرة مركز بلبيس، بالسجن المؤبد وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية  21576  لسنة 2021 جنايات مركز شرطة بلبيس، لشهر أكتوبر من العام المنقضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "بدر إ م" جثة هامدة إثر إصابته، إثر بطعنة نافذة.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، قيام "محمود ع ع " 34 عاما عامل بمزرعة بالأقصر وله محل إقامة بقرية كفر أيوب بدائرة مركز بلبيس، بارتكاب الواقعة، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين، أعده سلفها واستدرج المجنى عليه  إلى مكان ناء بعيد عن أعين الرقباء  والمارة طريق ترابى، وما أن ظفر به حتى أبصر وجود أداة "عصا خشبية" متواجدة بالدراجة البخارية" توك توك قيادة المجنى عليه فانهال عليه ضربا بتلك الأداة بالرأس وحال محاولة المجنى عليه مقاومته  تعدى عليه بالسكين، قاصدا إزهاق روحه، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى  سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ولاذا بالفرار، تم القبض على المتهم، والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة.

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات جنوب الزقازيق، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

محكمة جنايات الزقازيق قتل سائق توك توك سرقة السجن المؤبد المستشار أحمد الجمل

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