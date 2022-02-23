الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طالب ثانوى يدهس 4 فتيات بسيارته فى أبو حماد

اسعاف
اسعاف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد بالشرقية، من ضبط طالب بالصف الأول الثانوي؛ لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة سير وقيامه بالاصطدام ودهس 4 فتيات فى حادث وقع بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق أبو حماد – القطاوية، بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكى يقودها طالب بالصف الأول الثانوي، بـ4 فتيات وتسبب فى إصابتهن بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل المصابات إلى مستشفى أبو حماد المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، وضبط الطالب قائد السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

ضبط طالب مركز شرطة أبو حماد حادث فتيات مدير المباحث الجنائية الصف الأول الثانوي مدير أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

«التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية» يكشف حالة الطقس غدًا

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

توصية من لجنة التخطيط في «الأهلي» بشأن «كهربا»

«الاتصالات»: إطلاق تطبيق «ياللا yalla» أول سوبر آب فى مصر والشرق الأوسط

ترامب يمدح بوتين: اعتراف روسيا بإقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا خطوة «عبقرية»

في افصاح لها اليوم .. ارتفاع أرباح «ايبيكو» 7.2% خلال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟