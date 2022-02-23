طالب ثانوى يدهس 4 فتيات بسيارته فى أبو حماد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبو حماد بالشرقية، من ضبط طالب بالصف الأول الثانوي؛ لاتهامه بقيادة سيارة بدون رخصة سير وقيامه بالاصطدام ودهس 4 فتيات فى حادث وقع بدائرة مركز شرطة أبو حماد.



وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق أبو حماد – القطاوية، بدائرة مركز شرطة أبو حماد.



بالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكى يقودها طالب بالصف الأول الثانوي، بـ4 فتيات وتسبب فى إصابتهن بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.



تم نقل المصابات إلى مستشفى أبو حماد المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة، وضبط الطالب قائد السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.