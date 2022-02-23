الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس أوكرانيا: قرارات روسيا الأخيرة تكشف بوضوح من يُريد السلام

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قرارات روسيا الأخيرة تكشف بوضوح من يريد السلام حقا، معربًا عن اعتقاده بأن قرار البرلمان الروسي منح الرئيس فلاديمير بوتين الإذن باستخدام القوة خارج البلاد، ويعني انتشاره في شرق أوكرانيا.
وقال زيلينسكي - في خطاب بالفيديو، وفقا لوكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء - إن روسيا اعترفت باستقلال شبه الكيانات في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا، وصدقت اليوم على ما يسمى بـ" الاتفاقات" ومنحت الإذن للرئيس روسيا باستخدام القوات المسلحة في الخارج، أي في دونباس بأوكرانيا.
وأفاد بأن هذا القرار يعطي إجابة واضحة على السؤال حول من يريد حقًا السلام في هذه الأرض، ومن الذي يسعى لإعادة توزيع هذه الأراضي.
كما شدد الرئيس الأوكراني على أن روسيا انسحبت بهذا القرار بشكل آحادي من اتفاقيات مينسك "التي زعمت موسكو بأن ليس لها بديل".

فيما قالت القوات المسلحة الأوكرانية، في بيان إنها بدأت اليوم، في تجنيد جنود احتياط تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، تطبيقًا لمرسوم أصدره الرئيس فولوديمير زيلينسكي، والحد الأقصى لفترة الخدمة عام واحد.

وقال زيلينسكي أمس الثلاثاء، إنه سيبدأ التجنيد الإجباري لجنود الاحتياط لكنه استبعد إعلان التعبئة العامة، بعد أن أعلنت روسيا نقل قوات إلى شرق أوكرانيا.

وأشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالعقوبات الأمريكية "المؤلمة" المفروضة على روسيا، ردًا على تصعيدها العسكري ضد جارتها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعليقا على العقوبات: "إنها محددة للغاية ومؤلمة".

ومضى كوليبا يقول إن الحكومة الأوكرانية "تحيرت" من العقوبات التي فرضتها واشنطن  فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية فى دونيتسك ولوجانسك في شرقي أوكرانيا.

كييف روسيا أوكرانيا

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وائل لطفي

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