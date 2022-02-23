اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق مبادرة «اعرف بلدك».. ونجاح أول زيارة

أعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن مبادرة "اعرف بلدك" تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، وتستهدف نشر الوعي الأثري والثقافي لدى الطلاب عن طريق برنامج يضم أجمل الأماكن التي تتزين بها بلادنا الغالية مصر.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على حرص جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تعمل على توطيد الروابط الإنسانية لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، وغرس روح الانتماء للجامعة والوطن، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة والمساعدة على اكتساب العديد من المهارات، لذا تأتي مبادرة “اعرف بلدك” لصقل المعلومات التاريخية لدي لطلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن من أهداف المباردة التوعية بأهمية التراث، وتعزيز المواطنة بربط الطلاب ببلادهم وتاريخها. حيث يمثل الاطلاع المباشر على المواقع الأثرية دافعًا كبيرًا لمعايشة هذه المواقع واستشعار أهميتها بدلاً من الاطلاع عليها في الكتب فقط، حيث أن التراث امتداد وأساس للتطور المستقبلي.

وبدأت المبادرة بزيارة إلى قلعة صلاح الدين الأيوبي أشهر قلاع مصر، حيث تم التعرف علي فكرة بناء القلعة وتاريخ بنائها ولماذا بنيت فى المقطم وحكاية جبل يشكر وعلاقتة بالدولة الطولونية، بالإضافة إلى التعرف علي التاريخ الإسلامي، وحكاية مسجد قلاوون، بجانب زيارة إلى المتحف الحربي، والبانورما، وكذلك متحف الشرطة، ومسجد محمد باشا والتعريف بالمسجد تاريخيا ومعماريا والحديث عن مذبحة القلعة.

ومن جهته، أوضح الطالب على السيد، أنه خلال المبادرة سيتم عمل زيارات لأماكن تاريخية كل أسبوعين لتعريف الطلاب بتاريخ وطنهم وتعزيز الانتماء والولاء، موضحا أنه من يرغب فى الاشتراك فى مبادرة "اعرف بلدك" من خلال الحجز عن طريق الرابط التالي

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