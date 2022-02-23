أكاديمية ناصر العسكرية تهنئ مصر للطيران بالإشادة العالمية بطياريها

زار وفد من أكاديمية ناصر العسكرية مركز عمليات مصر للطيران للطيران المتكامل "IOCC" والمسئول عن إدارة ومتابعة عمليات تشغيل رحلات الشركة، في إطار التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الزيارات بين الكيانات الوطنية العريقة.

وفد من أكاديمية ناصر العسكرية

ورحب الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، بزيارة الوفد الذى كان في استقباله الطيار محمود صقر، مدير عام مركز العمليات المتكامل، والطيار تامر القاضي نائب مدير عام المركز.

وفد من أكاديمية ناصر العسكرية

وضم الوفد أعضاء هيئة تدريس ودارسى كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا من المصريين والأشقاء العرب، بهدف التعرف عن قرب على إمكانيات الشركة الوطنية مصر للطيران وقدرات العاملين فيها.

وفد من أكاديمية ناصر العسكرية

واستمع الوفد إلى شرح توضيحي من الطيار محمود صقر عن إمكانيات مركز العمليات المتكامل لمصرللطيران IOCC، ومايشتمل عليه من غرفة لإدارة الأزمات وعناصر بشرية ذات كفاءة عالية من حيث سرعة التصرف تجاه أى ازمة طارئة في مجال الطيران المدني والتعامل معها أولا بأول.

وفد من أكاديمية ناصر العسكرية

ومن جهته، أشاد وفد أكاديمية ناصر العسكرية بالإمكانيات المتطورة التى يتمتع بها مركز العمليات بمصر للطيران، معربا عن سعادته بالزيارة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من العاملين بمركز العمليات، كما هنأ الوفد الشركة الوطنية على الإشادة العالمية بطياري مصر للطيران وكفاءتهم وتعاملهم بإحترافية خاصة في أوقات الأزمات، بعد الهبوط الرائع في مطار هيثرو بلندن تزامنا مع عاصفة “يونس”.

وفد من أكاديمية ناصر العسكرية

وفي ختام الزيارة، قدم رئيس الوفد اللواء دكتور حسام أنور، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، درع كلية الدفاع الوطني نيابة عن مدير كلية الدفاع الوطنى تقديرًا للدور الفعال والمتميز الذي تقوم به شركة مصر للطيران.

وفد من أكاديمية ناصر العسكرية