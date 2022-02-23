الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية تهنئ مصر للطيران بالإشادة العالمية بطياريها

وفد من أكاديمية
وفد من أكاديمية ناصر العسكرية

زار وفد من أكاديمية ناصر العسكرية مركز عمليات مصر للطيران للطيران  المتكامل "IOCC" والمسئول عن إدارة ومتابعة عمليات تشغيل رحلات الشركة، في إطار التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الزيارات بين الكيانات الوطنية العريقة.

3C8E4EF5-0E66-4D01-9AE1-F2300B582524
 وفد من أكاديمية ناصر العسكرية 

ورحب الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، بزيارة الوفد الذى كان في استقباله الطيار محمود صقر، مدير عام مركز العمليات المتكامل، والطيار تامر القاضي نائب مدير عام المركز.

E1B4C335-453E-44BA-9D7B-95228FD23783
 وفد من أكاديمية ناصر العسكرية 

وضم الوفد أعضاء هيئة تدريس ودارسى كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا من المصريين والأشقاء العرب، بهدف التعرف عن قرب على إمكانيات الشركة الوطنية مصر للطيران وقدرات العاملين فيها.

417E9812-BE22-44E9-9139-079BBB3FC151
 وفد من أكاديمية ناصر العسكرية 

واستمع الوفد إلى شرح توضيحي من الطيار محمود صقر عن إمكانيات مركز العمليات المتكامل لمصرللطيران IOCC، ومايشتمل عليه من غرفة لإدارة الأزمات وعناصر بشرية ذات كفاءة عالية من حيث سرعة التصرف تجاه أى ازمة طارئة في مجال الطيران المدني والتعامل معها أولا بأول.

7AC72906-6A66-446C-8CAE-820081E4BC76
 وفد من أكاديمية ناصر العسكرية 

ومن جهته، أشاد وفد أكاديمية ناصر العسكرية بالإمكانيات المتطورة التى يتمتع بها مركز العمليات بمصر للطيران، معربا عن سعادته بالزيارة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من العاملين بمركز  العمليات، كما هنأ الوفد الشركة الوطنية على الإشادة العالمية بطياري مصر للطيران وكفاءتهم وتعاملهم بإحترافية خاصة في أوقات الأزمات، بعد الهبوط الرائع في مطار هيثرو بلندن تزامنا مع عاصفة “يونس”.

1357A7C1-465A-4F7F-8DDF-590CC3CE3F10
 وفد من أكاديمية ناصر العسكرية 

وفي ختام الزيارة، قدم رئيس الوفد اللواء دكتور حسام أنور، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، درع كلية الدفاع الوطني نيابة عن مدير كلية الدفاع الوطنى تقديرًا للدور الفعال والمتميز الذي تقوم به شركة مصر للطيران.

F711786F-C59D-4195-9865-8C0479253A20
 وفد من أكاديمية ناصر العسكرية 
FA4EB3FD-8173-43F4-95FB-B7B8E604A9AB
 وفد من أكاديمية ناصر العسكرية 
أكاديمية ناصر العسكرية مصرللطيران IOCC الشركة القابضة لمصرللطيران الكيانات الوطنية كلية الدفاع الوطنى

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

وزير التعليم يتيح الرد على تساؤلات المناهج والثانوية العامّة بقناة «مدرستنا»

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-2-2022

الفريق أسامة عسكر يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرًا ويشارك الطلاب أنشطتهم الصباحية (صور)

هل تلوثت مياه الشرب والزراعة بعد «عكارة النيل»؟.. الحكومة تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟