الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الفريق أسامة عسكر يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

الفريق أسامة عسكر
الفريق أسامة عسكر

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة للوقوف على الحالة الفنية للمنظومة البحثية داخل أروقة القوات المسلحة.

يأتي هذا فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة العلمية والبحثية ومواكبة التطور التكنولوجى.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة إلى عرض تقديمى عن أحدث الأنظمة البحثية فى كل المجالات التى من شأنها تقديم الدعم لكل الأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، وناقش عددًا من القائمين على الأبحاث المتطورة التى تم تنفيذها، مشيدًا بالجهد المبذول فى البحوث وأهميتها للحفاظ على جاهزية واستقرار القوات المسلحة وما لمسه من الباحثين من فهم واعٍ وإدراك صحيح لجميع جوانب البحوث القائمين عليها.              
وفى نهاية الجولة نقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقائمين على البحوث. 

وأكد حرص القوات المسلحة على الوصول إلى أعلى المعايير العلمية فى ذلك المجال، مشيرًا إلى الجدية والقيمة المكتسبة من البحوث الذى تم تنفيذها على مدار العام البحثى.

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة.

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وائل لطفي

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