الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مقترح برلماني بزيادة عدد ساعات التداول بالبورصة

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

تقدم النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه الي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير المالية، لتمديد جلسة التداول بالبورصة المصرية إلى 6 ساعات أسوةً ببعض الأسواق العربية والعالمية والتي يرتفع فيها عدد ساعات التداول إلى ضعف مدة التداول في السوق المصرية.

وقال النائب البرلماني في مقترحه، "إن زيادة مدة جلسة التداول إلى 6 ساعات من شأنه أن يساهم في زيادة نشاط السوق، ويساهم أبضًا في جذب الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى المضاربات بما يعود بالنفع في النهاية على اقتصاد بلدنا".

وأوضح القطامي، "أنه في بعض البورصات العربية تتراوح ساعات العمل بين 3 و 5 و 4 ساعة، ففي السعودية تعمل البورصة من 11 صباحا إلى 3.30 عصرا، وفي بورصة الدوحة (قطر) العمل من 10 صباحا إلى 5 عصرًا، والكويت من 9 صباحا إلى 3 عصرًا".

 وأكمل القطامي، "في البورصات الدولية تتراوح ساعات التداول بين 4 و9 ساعات في طوكيو 7 ساعات ، وفي فرانكفورت 6 ساعات، وفي لندن 7 ساعات، وفي نيويورك 9 ساعات، وفي سيدني 6 ساعات".

 وأكد عضو مجلس النواب، "أن زيادة عدد ساعات التداول سيعمل على تنشيط آليات السوق، كما يؤدي إلى إمكانية الرشد في اتخاذ القرارات الاستثمارية جيدًا وتتضح من خلاله اتجاهات السوق العامة، كما إن الأعداد المحدودة في ساعات التداول يعطي مجالًا للتزاحم مما قد يعطل الأنظمة الخاصة بالتداول".

 ونوّه عمرو القطامي إلى أن قلة عدد ساعات التداول لا تعطي العاملين في القطاع الحكومي فرصة للاستثمار في البورصة حيث إنهم يكونوا مشغولين في أعمالهم ووظائفهم ، ومن ثم فإن زيادة فترة التداول تمكنهم من اللحاق بالسوق.

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