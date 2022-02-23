كندا: وصول الدفعة الثانية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، وصول الدفعة الثانية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وكتبت أناند في تغريدة عبر “تويتر”:"قدمت قواتنا الكندية دفعة ثانية من المساعدات العسكرية الفتاكة لدعم شركائنا الأوكرانيين" مشددة على أن مزيد من الغزو الروسي لدولة ذات سيادة هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكدت وزيرة الدفاع أن كندا ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها واستقلالها.

تعهدت كندا بتسليم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا قيمتها تتجاوز الـ7 ملايين دولار هذا الشهر، ووصلت الدفعة الأولى الأسبوع الماضي.

في سياق أخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، أن مصالح بلاده وأمنها وغير قابلة للتفاوض، مع تشديده في الوقت ذاته على أن موسكو مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والغرب.

وفي كلمة متلفزة، قال بوتن بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: "لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا".

ونقلت "فرانس برس" عن الرئيس الروسي قوله: "لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا".

ويطالب بوتن الدول الغربية بضمانات أمنية منها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ووقف تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى تهديدات تتعرض لها روسيا منها "التراخي في نظام ضبط الأسلحة"، و"النشاطات العسكرية لحلف شمال الأطلسي"، مشددا على أن مخاوف بلاده لا تزال "من دون أجوبة".