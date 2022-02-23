الأربعاء 23 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا: وصول الدفعة الثانية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا

وزيرة الدفاع الكندية
وزيرة الدفاع الكندية

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، وصول الدفعة الثانية من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وكتبت أناند في تغريدة عبر “تويتر”:"قدمت قواتنا الكندية دفعة ثانية من المساعدات العسكرية الفتاكة لدعم شركائنا الأوكرانيين" مشددة على أن مزيد من الغزو الروسي لدولة ذات سيادة هو أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأكدت وزيرة الدفاع أن كندا ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في دفاعها عن سيادتها واستقلالها.

تعهدت كندا بتسليم أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا قيمتها تتجاوز الـ7 ملايين دولار هذا الشهر، ووصلت الدفعة الأولى الأسبوع الماضي.

في سياق أخر، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، اليوم الأربعاء، أن مصالح بلاده وأمنها وغير قابلة للتفاوض، مع تشديده في الوقت ذاته على أن موسكو مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" للأزمة الراهنة مع أوكرانيا والغرب.

وفي كلمة متلفزة، قال بوتن بمناسبة يوم المدافع عن الوطن: "لا يزال بلدنا منفتحا على الحوار المباشر والصريح لإيجاد حلول دبلوماسية لأكثر المشاكل تعقيدا".

ونقلت "فرانس برس" عن الرئيس الروسي قوله: "لكن مصالح مواطنينا وأمنهم غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا".

ويطالب بوتن الدول الغربية بضمانات أمنية منها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ووقف تعزيز وجود الحلف عند حدود روسيا.

وأشار الرئيس الروسي إلى تهديدات تتعرض لها روسيا منها "التراخي في نظام ضبط الأسلحة"، و"النشاطات العسكرية لحلف شمال الأطلسي"، مشددا على أن مخاوف بلاده لا تزال "من دون أجوبة".

الامم المتحدة الحكومة اجتماع استثمارات نهاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى

وزير التعليم يتيح الرد على تساؤلات المناهج والثانوية العامّة بقناة «مدرستنا»

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 23-2-2022

الفريق أسامة عسكر يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

الرئيس السيسى يتفقد الكلية الحربية فجرًا ويشارك الطلاب أنشطتهم الصباحية (صور)

هل تلوثت مياه الشرب والزراعة بعد «عكارة النيل»؟.. الحكومة تجيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مراجعة النظراء.. مصر وإفريقيا

إبراهيم داود

عن الآثار الجانبية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

اختر معركتك بحكمة

لواء. محسن الفحام

وزارة الداخلية واستراتيجية حقوق الإنسان

لواء.حمدى البطران

دوافع التحقيق مع طه حسين

جلال حمام

كيف نواجه شطحات الأفكار؟

د. القس صفوت البياضى

متى تستريح البشرية من الهجمة الفيروسية؟

زيزيت سالم

أم كلثوم تغنى "أغدًا ألقاك" فى الاجتماع السرى لجمعية أشرف عشماوى

صور

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس: نحتاج لإعداد قدرات هجومية ضد إيران حال انتهاكها لاتفاق مستقبلى

محكمة إسرائيلية تؤجل إخلاء أسرة فلسطينية من حى الشيخ جراح

إتلاف وثائق سرية و«قوافل منفصلة».. كيف أخلت إسرائيل سفارتها فى أوكرانيا؟