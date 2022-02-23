الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل متهم بالاعتداء على طفلة داخل مخبز بـ6 أكتوبر

حبس عامل
حبس عامل

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاعتداء على طفلة داخل مخبز بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ من الأهالى يفيد باتهام عامل بالاعتداء على طفلة داخل مخبز، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء توجه الطفلة لفرن المخبوزات لشراء بعض المخبوزات فوجئت بعامل الفرن يعتدى عليها ويلامس مناطق حساسة من جسدها، مما دفع الطفلة للاستغاثة بالأهالى وضبط المتهم.

اقتادت أجهزة الأمن بالجيزة المتهم إلى النيابة العامة بعد تحرير محضر بالواقعة، والتى باشرت التحقيقات معه، وأمرت بتفريغ الكاميرات المثبة داخل الفرن، وطلبت التحريات.

النيابة العامة 6 أكتوبر طفلة عامل قسم شرطة ثالث أكتوبر الأجهزة الأمنية

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