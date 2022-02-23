الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل بحوزته كيلو بانجو و«شادو» وسلاح ناري في القناطر

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته كيلو بانجو وشادو وسلاح ناري، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى ضباط مباحث أمن القليوبية معلومات سرية، بقيام عاطل باتخاذ دائرة المركز وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدائرة المركز.

وبالتحري والفحص، تبيَّن صحة المعلومات وتمكن ضباط المباحث الجنائية من ضبط "ن ع م"، 27 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات وسلاح وسرقة"، وبحوزته سلاح ناري "بندقية خرطوش"، و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة 750 جرام بانجو، و300 جرام من مخدر الشادو، وهاتف محمول، مبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية تجارته الأثمة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

جهات التحقيق حبس عاطل 4 أيام كيلو بانجو شادو سلاح نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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