القبض على المتهم بصدم طفلًا بسيارته فى حلوان

نجح رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على -مهندس- لاتهامه بدهس طفل بسيارته بمدينة حلوان، وهروبه بعد وقوع الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

كان فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله سيارة غير معلومة الارقام تقوم بالاصطدام بطفل وفرت هاربة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان، وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة تبين ان الحادث وقع بتاريخ 12 يناير الماضي، وامكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة تحمل لوحات رقم "س.ف.ق/397" وضبط قائدها المدعو "عبدالرحمن.م.ص"، 26 سنة مهندس معمارى ومقيم شارع رايل – حلوان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.