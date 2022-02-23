الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة محامي زور تصاريح الحكومة

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء،  أولى جلسات محاكمة- محامي-  متهم بتزوير تراخيص البناء بالمعادي، في القضية رقم 3222 لسنة 2019.

وأحالت النيابة العامة المتهم "ك. ا"، للمحاكمة في اتهامه بالتزوير في التراخيص التي تصدرها الأحياء، وذلك بعد إصدارها أمراً بمنعه من مغادرة البلاد وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر والقبض عليه فور محاولته الخروج من البلاد.

وخاطبت النيابة العامة، نقابة المحامين بمنع المذكور من ممارسة المهنة لارتكابه العديد من الجرائم، حيث تضمنت آخرها جرائم الاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات، على زعم أنها رسوم ومصاريف لإصدار هذه التراخيص، وعندما شك المجني عليه ممثل الشركة في الأوراق التي أحضرها المتهم تقدم ببلاغ للنيابة العامة، والتي حققت في الواقعة وأحالت الأوراق للطب الشرعي الذي أثبت أن جميع الأختام والتوقيعات المنسوبة للجهات الحكومية مزورة، وعلى ذلك صدر قرار بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

 

 

محكمة جنايات القاهرة محاكمة أولى جلسات تراخيص البناء المعادى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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