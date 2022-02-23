الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هونج كونج: إخضاع جميع المواطنين لاختبار «كورونا» فى مارس

اختبار كورونا
اختبار كورونا

صرحت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، بأنه سيتم إخضاع جميع المواطنين البالغ عددهم 7.4 مليون شخص لاختبارات فيروس "كورونا" 3 مرات بدءًا من مارس المقبل.
وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الأربعاء، أن السلطات تخطط لإجراء مليون فحص يوميا وبناء أماكن مؤقتة لعلاج من تكتشف إصابتهم، وذلك في إطار جهود محاصرة تفشي الفيروس.
ولفتت الشبكة، إلى أن قرارات إغلاق صالات الألعاب الرياضية ودور السينما وحظر التجمعات لأكثر من فردين ومنع تناول الوجبات بالمطاعم ليلا سيتم مدها حتى نهاية أبريل المقبل، كما يستمر إغلاق المدارس حتى الشهر نفسه.
يشار إلى أن هونج كونج تشهد تزايدًا في أعداد الإصابات إذ تسجل البلاد يوميا أكثر من 6 آلاف إصابة، وتسعى هونج كونج لتبني سياسة صفر إصابات جديدة. وكانت السلطات أعلنت تأجيل انتخابات شهر مارس لاختيار رئيس تنفيذي جديد إلى مايو المقبل.

فكتوريا هونج كونج اختبار كورونا

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وائل لطفي

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هونج كونج: إخضاع جميع المواطنين لاختبار «كورونا» فى مارس

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