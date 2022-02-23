اليوم.. نظر دعاوى اتهام الخطيب لـ مرتضى منصور بالسب والقذف

تعقد المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة نظر قضيتين أقامهما محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحمل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم ٨٣ لسنة ٢٢، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل.

كما تحمل الدعوى الثانية رقم ٤٥ سنة ٢٢، ويتهم فيها أيضًا رئيس النادي الأهلي، مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر منصات التواصل الاجتماعي.