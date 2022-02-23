الأربعاء 23 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الري: تأهيل الترع ورفع القيمة السوقية للأراضي بإنجاز 4398.91 كيلو متر

تأهيل وتبطين الترع
تأهيل وتبطين الترع

تستمر جميع قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر، في تنفيذ أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية، وتوفير آلاف من فرص العمل الجديدة.

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، أسهمت في رفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترع بعد إنهاء أعمال  التأهيل، بالإضافة إلى زراعة بعض الأراضي البور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم القيام بريها منذ سنوات طويلة.

رؤية مستقبلية لترشيد إستهلاك المياه

أوضح الدكتور عبد العاطي، أنه تم الإنتهاء -اليوم الأربعاء- من تنفيذ تأهيل وتبطين عشرة كيلو متر ليصبح إجمالي المنفذ 4398.91 كيلو متر من الترع المتعبة من المستهدف والذى يبلغ 10.18 كيلو متر، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي، وحل أزمة عدم وصولها إلى نهايات الترع، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب خلال تنفيذ الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، أشار وزير الري، إلى أهمية أعمال تأهيل وتبطين الترع فى زيادة عرض جسورها بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع لتسهيل التطهير وأعمال الصيانة.

من جهته أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ «الدستور»، أهمية الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي فى تحسين شبكة الترع بجميع المحافظات، خاصة ‏بعد إنهاء أعمال التأهيل والتبطين، مشيراً إلى أهميتها في إتمام أعمال الصيانة الدورية لجميع الترع بأساليب علمية وفنية تحافظ عليها مستقبلاً، فى ظل زيادة الاحتياجات المائية للقطاعات المستفيدة.

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