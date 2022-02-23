سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 23-2-2022

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية استقرارًا ملحوظًا خلال فترة التعاملات اليوم الأربعاء، حيث بلغ 15,73 جنيه، فى ظل زيادة معدلات الإقبال على الشراء بسبب أذونات الاستيراد من الخارج، خاصة مع متابعة البنك المركزي المصري لمعدلات أسعار الصرف يومياً لاستقرار السوق المصرفية.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

في السياق ذاته، أظهرت بيانات شاشات لتداول استمرار معدلات السحب الطبيعية على العملات الأجنبية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في مختلف فروع البنوك الحكومية والخاصة، في ظل قيامها بتوفير كميات الدولار اللازمة للعملاء يومياً لمنع تذبذب أسعار الدولار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

كذلك شهد سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه، استقرارًا، اليوم الأربعاء، وبلغ مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

وأيضًا شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري استقرارا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء، بينما بلغ 15,75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وأظهرت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي 15,65 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15,66 جنيه للشراء بينما سجل 15,75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وأيضًا كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، 15,64 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع اليوم .



أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وهيمنت معدلات الاستقرار بالنسبة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي بمستوى 15,65 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15,74 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15,65 جنيه للشراء 15,74 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,65 جنيه بينما البيع عند 15,74 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات .