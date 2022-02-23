الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حوالى 30 ألف مواطن يتأثرون بالبرودة القاسية جنوبى الصين

ثلوج
ثلوج

تأثر ما مجموعه 30 ألف مواطن في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبي الصين، بالجو البارد للغاية منذ يوم 18 فبراير، وفق ما ذكرت مديرية إدارة الطوارئ بالمنطقة ، حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية . 

في الوقت نفسه، ألحق الطقس المتجمد أضرارا بأكثر من 196 هكتارا من المحاصيل، من بينها غلة قرابة 7 هكتارات أُتلفت بالكامل.

ومنذ يوم 18 فبراير، شهد أغلبية المنطقة المذكورة أياما ممطرة، فيما يعانى جزء من المنطقة من أمطار غزيرة وعواصف ممطرة. وأبلغت بعض المناطق الجبلية في شمالي منطقة قوانغشي عن ظروف الطرق المتجمدة أو المطر الثلجي بها.

وسجلت 9 مدن و23 منطقة على مستوى المحافظة في منطقة قوانغشي خسائر اقتصادية مباشرة تتجاوز 25.8 مليون يوان (حوالي 4 ملايين دولار أمريكي) جراء هذا الطقس القاسي، بحسب المديرية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء تسجيل 205 إصابات جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء ارتفاعا من 138 في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في بيان إن 90 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 59 قبل يوم.
 

وسجلت الصين 67 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة مع 46 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الثلاثاء 108194 إصابة مؤكد ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

الصين جنوب مواطن الف الـ جنوبي الصين لصين أثر البرودة برودة والى الصي صين

رئيس التحرير

وائل لطفي

لنا إصلاحنا ولهم غبارهم

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