الاستخبارات الألمانية ترصد انتقال نازيين جدد من غرب ألمانيا إلى شرقها

قال جهاز الاستخبارات الحكومي في ولاية براندنبورج الألمانية، وهي الولاية المحيطة بالعاصمة برلين، إن المتطرفين اليمينيين ينتقلون بشكل متزايد من المناطق التي كانت ألمانيا الغربية إلى ألمانيا الشرقية سابقا.



وقال يورج مولر، رئيس الجهاز لصحف مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الأربعاء إن "النازيين الجدد يشترون عقارات رخيصة في شرق البلاد ويقيمون حفلات موسيقية أو يؤسسون تجمعات جديدة".



وأضاف: "إننا نسجل شخصيات بارزة من الساحة اليمينية المتطرفة من الولايات القديمة مثل بافاريا ودورتموند ذهبت إلى براندنبورج أو ساكسونيا".



ومنذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990، يشار إلى الولايات التي كانت جزءا من ألمانيا الغربية سابقا في بعض الأحيان على أنها ولايات قديمة، والولايات في ألمانيا الشرقية سابقا التي كانت تعرف باسم جمهورية ألمانيا الديمقراطية على أنها جديدة.

و علي صعيد آخر ، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونا و762895 بعد تسجيل 125902 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 121603 بعد تسجيل 306 وفيات جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.