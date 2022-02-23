الأربعاء 23 فبراير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن بوست: ارتفاع معدل فقر الأطفال فى الولايات المتحدة في يناير

ارتفاع معدل فقر الأطفال
ارتفاع معدل فقر الأطفال فى الولايات المتحدة

ارتفع عدد الأطفال الأمريكيين الذين يعانون من الفقر بشكل كبير في يناير بعد انتهاء صلاحية إعانة الأطفال الموسعة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية العام الماضي، حسبما أفادت صحيفة ((واشنطن بوست)).

وذكر التقرير نقلا عن بحث جديد أجراه مركز الفقر والسياسة الاجتماعية بجامعة كولومبيا، أن معدل فقر الأطفال ارتفع من 12 في المائة في ديسمبر 2021 إلى 17 في المائة الشهر الماضي.

ووجدت الدراسة أن 3.7 مليون طفل إضافي يعيشون الآن في فقر مقارنة بنهاية ديسمبر، حيث يشكّل الأطفال ذوو البشرة السمراء واللاتينيون منهم أكبر زيادة بالنقاط المئوية.

وأضافت أن "المعدل العام الشهري لفقر الأطفال ارتفع بشكل حاد بين ديسمبر 2021 ويناير 2022".

 و علي صعيد آخر ، تبرعت الولايات المتحدة بـ 6.2 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر المضاد لفيروس كوفيد-19 إلى بنجلاديش، للمساعدة في توسيع نطاق حملة التطعيم بين الشباب والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها.
وتبرعت الولايات المتحدة بهذه الشحنة عبر مبادرة “كوفاكس” ليرتفع إجمالي إسهامات الإدارة الأمريكية من اللقاحات إلى أكثر من 51 مليون جرعة، ومن المقرر أن تستقبل بنجلاديش ملايين الجرعات الأخرى في الأشهر المقبلة، بحسب وكالة أنباء “يو إن بي” البنغالية.

وقالت القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية في دكا هيلين لافاف: "نثني على حكومة بنجلاديش لتحقيق إنجاز يتمثل في تحصين 100 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 ستواصل الولايات المتحدة التبرع باللقاحات المنقذة للحياة وتقديم الدعم لمساعدة بنجلاديش على تحقيق هدف التحصين الكامل لـ 70٪ من شعبها بحلول منتصف عام 2022".

وإلى جانب التبرعات باللقاحات، تواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع بنجلاديش لدعم حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كوفيد-19.

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