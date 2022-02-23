تسجيل 90 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 فى البر الرئيسى الصينى

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الأربعاء ان البر الرئيسي الصيني سجل 90 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة في تقريرها اليومي ان منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم سجلت 47 حالة اصابة جديدة محلية العدوى، فيما سجلت بلدية بكين عشر حالات ومقاطعة لياونينغ تسع حالات ومقاطعة قوانغدونغ سبع حالات ومقاطعة سيتشوان ست حالات ومقاطعة هوبي خمس حالات. وسجلت كل من مقاطعتي جيانغسو و يوننان حالتين، بينما سجلت كل من مقاطعتي هيلونغجيانغ و شاندونغ حالة واحدة.

وأضافت أن ما اجماليه 115 حالة اصابة وافدة سُجلت في 12 منطقة على مستوى المقاطعة يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة ان حالتين جديدتين يشتبه في إصابتهما وافدتين من خارج البر الرئيسي الصيني، سجلتا في بلدية شانغهاي يوم الثلاثاء، مضيفة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض في اليوم ذاته.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات، حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.