الأربعاء 23 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حذف كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

عمرو دياب
عمرو دياب

تفاجأ جمهور الهضبة عمرو دياب بحذف جميع كليباته من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ليتبقى على صفحته بعض المقاطع من حفلاته الغنائية فقط.

ولم يبد الهضبة أي تعليق على الموقف المفاجئ ليبين مدى تبعاته، غير أن الحذف أثار تكنهات جمهوره حول تحضيره لمفاجأة جديدة يطرحها الهضبة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وهناك عدد كبير من أغانى عمرو دياب لا يزال موجودًا على قنوات اليوتيوب غير التابعة لعمرو دياب بشكل رسمى.

ولم يتوقف الأمر على قناته عبر "يوتيوب" فقط بل شمل أيضا تطبيق سبوتيفاي وموقع يوتيوب ميوزيك، أي تيونز.

ويستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي ضخا مساء يوم 24 فبراير الجاري وذلك على خشبة مسرح أبوبكر سالم بالرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة متميزة من أشهر أعماله الغنائية القديمة والجديدة ومنها: “إنت الحظ، وخلي الحجر ينطق، وكتر من قربك، ويا أنا يا لأ، وببتدي من الزيرو، ورايقة، وتملي معاك، ووحشتيني، وبرج الحوت، وزي ما انتي، وفاكر لما، وغيرها من الأغنيات”.

وأحيا الهضبة عمرو دياب يوم 11 فبراير الماضي حفلا غنائيا ضخما على خشبة المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ورفع الحفل شعار “كامل العدد” بعد أن حرص آلاف الجمهور على حضور الحفل الجماهيري وتحدي برودة الجو والطقس، وحضر الحفل أكثر من 30 ألفًا من محبي “الهضبة”.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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