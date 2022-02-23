إيطاليا تلغى إلزامية الحجر الصحى للقادمين من بداية الشهر القادم

وقع وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، مرسوما يقضي بإلغاء إلزامية العزل الصحي بالنسبة للقادمين إلى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي ويكتفي بالشهادة الصحية الخضراء.

وبهذا المرسوم، الذي يسري مفعوله اعتبارا من مطلع مارس المقبل، تطبق إيطاليا على القادمين من البلدان غير الأوروبية نفس القواعد المعمول بها بالفعل في البلدان الأوروبية.

يذكر أن الشهادة الصحية الخضراء العادية تشمل شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 أو شهادة التعافي من الوباء أو الاختبار السلبي.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن تسجيل 322 حالة وفاة و60 ألفًا و29 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الصحة الإيطالية وفق ما نقلته وكالة "آكي" الإيطالية، بأن وتيرة التراجع مستمرة في عدد الأسرة المشغولة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات، (32 سريرًا أقل مقارنة بالأمس) ليبلغ عدد المرضى بهذه الوحدات اليوم 896 مريضًا.

وأشارت إلى أن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى بكوفيد-19، بمن فيهم أصحاب الحالات الإيجابية الحالية المؤكدة والمتعافون والضحايا منذ بداية الأزمة الصحية، يرتفع اليوم إلى 12 مليونًا و654 ألفًا و596، ساهم الوباء في وفاة 153 ألفًا و512 منهم.

ولفتت إلى أن إجمالي المتعافين منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 11 مليونًا و109 آلاف و291 بعد شفاء 98 ألفًا و993 بين أمس واليوم.

وكانت إيطاليا سجلت أمس 201 حالة وفاة و24 ألفًا و408 إصابات بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الصحة الإيطالية، عن أن روما لن تفرض بعد أول مارس على القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي الخضوع لحجر صحي بعد أن يصلوا إلى أراضيها.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.